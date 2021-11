Friagem chega ao AC no fim de semana e Friale alerta para tempestades

Segundo o pesquisador Davi Friale, até o próximo domingo o tempo no acre será de muita chuva e temporais devido a elevada umidade do ar, na sua previsão ele afirma que as chuvas serão diárias até, pelo menos, o próximo dia 18 de novembro e uma friagem chega no fim de semana.

“Será no sábado e no domingo, dias 6 e 7 de novembro, que o tempo, no Acre, ficará extremamente instável, com alta probabilidade de temporais, com chuvas intensas, ventanias e raios, devido à chegada de mais uma onda polar, que não provocará friagem, mas deixará a temperatura amena”, escreveu o pesquisador em seu site, O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, ventos fortes ocorrem no fim da tarde de sábado, provocando temporais e “derrubando sensivelmente a temperatura, com máximas, na parte da tarde de domingo, entre 22 e 25ºC e mínimas, ao amanhecer de segunda-feira, entre 18 e 21ºC. Não será uma típica friagem, mas, apenas, um leve friozinho polar que deixara a temperatura agradável”.

“Alertamos para a possibilidade, no próximo fim de semana, de transtornos à população, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos às edificações. Assim, é importante que a população fique muito atenta para evitar maiores prejuízos ou transtornos decorrentes do mau tempo que se aproxima”.