Friale prevê chuvas diárias, calor e tempo abafado ao longo desta semana no Acre

Elevada umidade do ar, calor, tempo abafado e chuvas diárias vão predominar no Acre ao longo desta semana. A afirmação foi dada pelo pesquisador Davi Friale nesta segunda-feira (22).

De acordo com ele, as chuvas serão diárias, e entre sexta-feira e domingo, poderão ser torrenciais, na maioria dos municípios, incluindo a capital Rio Branco, com acumulados que podem superar 80mm: “Assim, o último fim de semana de novembro dos acreanos será com tempo bastante adverso para as atividades que dependam de tempo bom, pois as chuvas ocorrerão a qualquer hora do dia, podendo causar transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos, queda de árvores e deslizamentos de terra”, alertou.