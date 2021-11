Funcionária da Oi desmaia após assalto com arma em bairro de Rio Branco

“Eu estava com mais duas pessoas da equipe, eles vieram e só falaram ‘é um assalto, passa o celular e carteira’, não demorou muito, pediram relógio também e enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular das calças das meninas”, conta um dos funcionários.

De acordo com um dos funcionários, que não quis ser identificado, os assaltantes saíram de um beco próximo e foram em direção aos três funcionários da empresa de serviços de telecomunicações, com uma pistola cano longo enferrujada.

