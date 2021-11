Fundação Garibaldi Brasil confirma Festa de Réveillon 2022 e programação de Natal em Rio Branco

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) confirma a realização da tradicional festa de Réveillon pela Prefeitura de Rio Branco, que no ano anterior, foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19. Neste ano, a festa só será possível devido ao avanço da vacinação.

A FGB não divulgou ainda a programação de Réveillon, que será anunciada apenas no final de novembro, quando as atrações estiverem organizadas e confirmadas. De acordo com o diretor de políticas culturais da Fundação Garibaldi Brasil, Janildo Reis, a programação do Réveillon 2022 será no Novo Mercado Velho, com bandas regionais e DJs.

“Nossa programação está toda feita, mas não definida pelo prefeito, mas a Fundação Garibaldi Brasil já tem a quantidade de artistas que vão participar. Em dezembro, nós vamos colocar três artistas na Praça da Revolução, na sexta-feira, sábado e domingo, nos quatro finais de semana neste mês do Natal”, afirma Janildo.