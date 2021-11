Fundhacre realiza capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), por meio do Núcleo de Educação Permanente (Nep) , realizou na sexta-feira, 26, uma capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade hospitalar. O objetivo esteve voltado para melhorias na assistência para com os pacientes internados.

“A gestão por meio do nosso presidente João Paulo Silva, tem atuado em projetos e ações para educação continuada e atualização profissional, nosso objetivo é voltado para uma assistência integral e individualizada para com o paciente”, disse o chefe de enfermagem da Fundhacre Durial Brito.

Em sua fala, o chefe do Núcleo de Educação Permanente enfermeiro Pablo Silva, destacou sobre ações e projetos que de fato promovam a melhora no quadro clínico do paciente.

“Abordamos sobre a sistematização da assistência, onde é possível identificar problemas e propor soluções e cuidados específicos, por meio de uma equipe multidisciplinar, visando uma melhora do quadro clínico do paciente e diminuição do tempo de internação”, afirmou.

Para o enfermeiro Luiz Bessa Júnior, que atua na Unidade Semi-Intensiva, a capacitação de sistematização de assistência, tem sido um treinamento primordial, para que o profissional possa estar se aperfeiçoando.

“Através dessa capacitação fazemos uma avaliação completa do paciente, desde os sinais vitais como os padrões fisiológicos de cada sistema, trata-se de uma avaliação global, aqui adquirimos uma experiência e treinamento para atuar com uma assistência completa”, disse.