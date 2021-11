Fundhacre realiza exames com sedação para crianças e adultos com necessidades especiais

Neste sábado, 20, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, por meio do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) realizou 15 atendimentos, entre eletrocardiogramas e eletroencefalograma com sedação em crianças e adultos portadores de necessidades especiais. Os exames fazem parte de um conjunto de procedimentos diagnósticos, que auxiliam na avaliação médica.

Os eletrocardiogramas e eletroencefalogramas são respectivamente, testes para verificar a atividade elétrica do coração, bem como, do cérebro, sendo o último utilizado para identificar alterações neurológicas, esses exames são realizados pela anestegiologista, Teresa Neuma.

José Vieira Lage teve o filho atendido neste sábado, o pai precisava do exame para dar continuidade ao tratamento iniciado no Centro de Especialidades Odontológicas na Fundhacre.

“O fluxo de atendimento dos atendimentos da pessoa com necessidade especial, é diferente, por isso é realizado no sábado um ‘kit da odontologia’, que é composto pelo raio X, eletrocardiograma e o hemograma, e por meio deles, o paciente pode continuar o tratamento”, disse a gestora do SADT na Fundhacre, Mauriete Nascimento.