Futebol Acreano: Juventus vence o Master 50 e evita o tetra do Rio Branco

Após uma final equilibrada, como antigamente, e decidida somente nas cobranças dos pênaltis, o Juventus impediu na noite da última quinta-feira (11) a conquista do tetracampeonato Master 50 por parte do Rio Branco. A decisão ocorreu com a presença de público nas dependências do estádio Arena da Floresta. No tempo normal de partida, empate em 1 a 1. Alex Chinha cobrando pênalti abriu o placar para o Juventus e o atacante Venícius Martins, também em cobrança de pênalti, deixou tudo igual. Nas penalidades, o time rubro-negro mostrou mais frieza e venceu por 7 a 6, com Nozé desperdiçando cobrança para o Rio Branco.

Resumo do jogo

O jogo começou com as duas equipes sonolentas, mas com o Rio Branco um pouco melhor e buscando as jogadas de velocidade com o atacante Loló, mas sem sucesso. O Juventus tentava responder com as investidas do atacante Juarez, mas esse era bloqueado pela zaga estrelada.

Na melhor oportunidade de gol do primeiro tempo, o atacante juventino Juarez, após cruzamento da esquerda, concluiu para o gol e a bola passou perto do pé da trave esquerda do goleiro Walter Zenga. Quase!

Segundo tempo

Na etapa complementar de partida, o Rio Branco tentou trocar mais passes para envolver a marcação juventina, mas falhava na hora de empurrar a bola para a rede. Por outro lado, o Juventus seguiu com menos posse de bola, mas perigoso no contragolpe. Num deles, o atacante Guimarães teve a chance de abrir o placar, mas chutou sobre o gol estrelado.

Gols

Com meia hora de bola rolando, após verdadeira blitz na área estrelada, com finalizações de Mário Goes e Juarez, o goleiro Walter Zenga fez grande defesa, mas no terceiro arremate juventino o árbitro Erisberto Mendonça resolveu marcar um toque de mão do lateral direito Paulo Roberto. Alex Chinha não quis saber da polêmica e cobrou o tiro livre para abrir o placar para o Juventus.

Nos minutos finais de partida o Juventus tentou fechar a “casinha” e quase conseguiu, mas no último minuto de jogo, o árbitro Erisberto Mendonça marcou outro pênalti polêmico, mas agora do zagueiro Adílio no atacante juventino Juscelâneo. Venícius, aquele mesmo que fez um dos gols do título do Rio Branco na disputa da I Copa Norte contra o Clube do Remo, cobrou com categoria e deixou tudo igual no placar.

Cobranças de pênaltis

Nos pênaltis, muita tensão. Os goleiros Walter Zenga (Rio Branco) e Patrick (Juventus) tinham a oportunidade de virar heróis do jogo, mas após 13 cobranças, o lateral direito Nozé acertou sua cobrança no travessão juventino e, assim, o capítulo final da decisão estava finalizado com a conquista juventina.

Feliz pelo feito, o goleiro Patrick declarou que, após um início de temporada ruim de competição, a equipe se uniu num propósito de buscar o título do torneio, feito esse conquistado contra o então favorito Rio Branco.

Gestores agradecem

Fechada a disputa das penalidades, o chefe do Departamento de Esportes do Acre, Júnior Santiago, comandou a solenidade de premiação. O gestor antes da entrega dos troféus e medalhas falou da importância da valorização dos craques do passado. Santiago agradeceu os familiares presentes na decisão e também de setores da imprensa esportiva, assim como a presença do vereador Antônio Morais (PSB).

O coordenador geral da competição, professor Ulisses Torres, elogiou cada participante do torneio e também enalteceu o discurso da valorização dos craques do passado. “Todos nós estamos muito orgulhosos pela realização de mais um Campeonato Master 50, uma competição que reúne a família dos craques do passado”, pontuou o coordenador.

Números da competição

Nesta temporada, 27 partidas foram realizadas pelo Campeonato Master 50. Um total de 72 gols foram anotados, proporcionando média de 2,66 gols por jogo.

O ataque mais positivo da competição ficou com o Rio Branco. O Estrelão fez 14 gols em 7 jogos, média de 2 gols por partidas. O segundo melhor ataque do torneio ficou com a equipe do Floresta, com 10 gols em 5 jogos.

Com apenas 3 gols sofridos em 7 jogos disputados, o Rio Branco também levou o título de melhor defesa do torneio.

Já a artilharia da competição ficou dividida entre quatro jogadores: Francisco Evandro (Rio Branco), Altino Farias (Glória), Dirceu Perdone (Floresta) e Erialdo Barroso (AD Rui Lino), todos com 4 gols. Mário Goes (Juventus) aparece logo depois com 3 gols.

O goleiro Patrick (Juventus) foi eleito o melhor da posição durante a competição.

