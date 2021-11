Gabinete Itinerante da senadora Mailza é recebido pelo vice-prefeito Nilson Magalhães, de Rodrigues Alves

O Gabinete Itinerante da senadora Mailza foi recebido nesta quinta-feira, 24, pelo vice-prefeito de Rodrigues Alves, Nilson Magalhães. O município foi contemplado com emendas que totalizam R$ 1,1 milhão para o setor da Saúde, pagos através do Estado.

“A senadora tem grande preocupação com dois setores: Educação e Saúde, mas nesta ação Itinerante nos orientou a verificar as necessidades das prefeituras, para um atendimento mais personalizado, de acordo com as prioridades repassadas pelas Prefeituras “, explicou Artur Neto, chefe de gabinete da senadora.

“Gostaria de parabenizar a senadora Mailza pela realização deste Gabinete Itinerante. Os municípios só têm a ganhar com esta troca de informações e conhecimentos que os técnicos trazem até nós”, disse Nilson Magalhães.

O prefeito Jailson Amorim encontrava-se cumprindo agenda oficial em Cruzeiro do Sul, durante a visita da equipe da senadora.