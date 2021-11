Gabinete Móvel de Roberto Duarte vai disponibilizar comedouro para animais de rua

Durante visita no Vitória, em Rio Branco (AC), o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) anunciou mais um projeto vinculado ao seu Gabinete Móvel, que passa a disponibilizar comedouro e bebedouro para alimentar cães e gatos abandonados nas ruas.

O Gabinete Móvel visita os bairros da capital e percorre os municípios acreanos em busca de ouvir as demandas da população. Agora, além de ajudar as pessoas, vai alimentar os animais de rua por onde passar.

A instalação conta com reservatório de água e depósito de ração, e ficará sempre disponível. “Durante as visitas, eu e minha equipe sempre atendemos com muito carinho a população. Mas passamos a ter esse olhar, que poderíamos ter uma ação para a causa animal também, pois sempre vemos animais de rua durante os atendimentos. Assim, surgiu o desejo de ajudar também, por meio de um gesto simples, mas feito com muito carinho”, afirmou Duarte.

Para ver o gabinete móvel em ação no seu bairro, basta apenas solicitar uma visita através do WhatsApp: (68) 99239-1515. Durante as visitas são feitos registros que se transformam em indicações, que são repassadas aos órgãos responsáveis para as devidas providências.