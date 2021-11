Gehlen Diniz irá destinar recursos para a PM de Sena implantar estande de tiros

A convite do Tenente-coronel M. Jorge, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), participou na manhã desta sexta-feira (12), de uma reunião no Quartel da Polícia Militar de Sena Madureira. Na ocasião, foi tratado sobre a execução de uma emenda de sua autoria, no valor de 50 mil reais, para treinamento dos militares.

Além disso, o parlamentar se prontificou a continuar destinando recursos para a corporação. “O meu compromisso é alocar no orçamento do ano que vem outra emenda, de 50 mil reais, para a construção do estande de tiros para esse Batalhão”, frisou.

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Gehlen Diniz já fez vários elogios ao trabalho realizado pela Polícia Militar, especialmente na Regional Purus (Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa). Também é de sua autoria um Projeto que nomeia o 8º Batalhão como “Batalhão Jossimar da Costa Moreira”, militar que há 12 anos foi morto na balsa do Purus quando tentava prender os assaltantes do Banco do Brasil de Feijó.