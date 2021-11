Gladson anuncia data de pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores públicos

Em vídeo divulgado na noite desta terça-feira (23), o governador Gladson Cameli (Progressistas) informou as datas para o pagamento dos salários de novembro e dezembro dos servidores públicos e ainda, da segunda parcela do décimo terceiro dos servidores.

O salário de novembro estará na conta nesta sexta (26), como já havia sido noticiado mais cedo, a segunda parcela do décimo terceiro será debitada entre os dias 20 e 22 de dezembro e o pagamento do mês de dezembro, no dia 28. “Essa é a prova de que o nosso governo trabalha com a valorização de todos os servidores estaduais, meu muito obrigada”, diz Cameli.

Serão beneficiados 51 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionista.