Gladson assina nesta terça PL que garante abono de quase R$ 17 mil a professores do Estado em dezembro

O governador Gladson Cameli assina na tarde desta terça-feira (23), o Projeto de Lei que vai permitir o pagamento de um abono salarial aos professores da Educação estadual. Fontes do governo adiantaram ao ContilNet que o valor pago será de R$ 16.609 para todos os professores que estão em sala de aula.

Para o pagamento do abono, que deve ser feito no mês de dezembro, o governo pretende utilizar os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que estão parados para não perder o dinheiro para União.

Além do abono aos educadores, Gladson também planeja pagar R$ 5 mil a merendeiros, servidores da limpeza, bibliotecários e outros servidores do apoio escolar.

O Projeto de Lei, depois de assinado, será enviado para a Assembleia Legislativa e deve ser apreciado na semana que vem, já que nesta semana os trabalhos na Casa do Povo estão pausados devido a participação da maioria dos parlamentares na 24ª Conferência Nacional da (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).