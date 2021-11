O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou mudanças na gerência-geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Juruá.

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (26), o gerente-geral do Samu na regional, Francisco Cleilton de Souza Costa, foi exonerado do cargo que ocupava desde 2019.

Na mesma edição do DOE, o governador fez a nomeação de Ellen Cristina Taveira, que passa a substituir o antigo gerente-geral.