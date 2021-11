Gladson defende Bittar sobre orçamento suspenso no STF e critica outros políticos: “É hora de união”

O governador Gladson Cameli usou o seu perfil nas redes sociais para sair em defesa do senador Marcio Bittar, nesta sexta-feira (12), e criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suspensão do pagamento de emendas do relator do orçamento.

A estimativa é de que o Estado perca R$ 1 bilhão em investimento em obras diversas.

“Hoje, como governador, lamento que estejamos correndo o risco de não obtermos todo o orçamento que necessitamos para executar obras de grande importância para a nossa gente”, escreveu Cameli.

O chefe do executivo disse que “reconhece a verdadeira batalha e sabe da responsabilidade que é lutar por indicação, empenho e liberação de emendas parlamentares”.

No texto publicado, ele critica os políticos que comemoraram a notícia.

“Me entristeço ao observar a postura de alguns políticos que diante desse quadro, usam as redes sociais para comemorar o prejuízo que nosso estado pode sofrer. Aqueles que agem assim para atingir o senador Marcio Bittar, na verdade estão fazendo oposição ao Acre”, continuou.

“As urnas já mostraram que esse jeito de fazer política ficou para trás. É hora de união. De pensarmos tão grande quanto o futuro do nosso estado. Por isso, como governador do estado, expresso minha preocupação com o tema e como cidadão trabalho e torço para que nosso estado tenha cada vez mais investimentos que melhoram a vida das pessoas”, finalizou.