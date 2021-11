Gladson diz que até o fim do ano vai anunciar aumento salarial ao servidor público

Durante entrevista à TV Gazeta, o governador Gladson Cameli confirmou que sua equipe econômica já está realizando estudos para que o governo conceda aumento salarial aos servidores públicos do estado e diz que o anuncio pode ser feito até o fim do ano.

” A equipe econômica está aguardando o fechamento do final do mês para eu não vir falar uma coisa e não cumprir que é para anunciarmos até o fim do ano o aumento, não sei a porcentagem, mas com muita responsabilidade estamos fechando o balanço para que possamos anunciar o dia e hora que acontecerá o aumento para o servidor”, disse.

Segundo Cameli, com os aumentos sucessivos da gasolina, cesta básica, energia e outros produtos, é um dever do estado tentar repor a inflação e garantir reposição das perdas salariais.

“Isso é um direito dos servidores. Por isso, esta é uma pauta que eu trato com muita tranquilidade e responsabilidade para não criar uma falsa expectativa. Os servidores públicos são verdadeiros guerreiros e eu sou grato a todos eles por tudo que fizeram para nos ajudar a salvar vidas. Se Deus me levasse para outro plano hoje eu iria feliz pois estou cheio de gratidão, mas reconheço que ninguém faz isso sozinho”, argumentou.