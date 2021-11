Gladson diz que está tranquilo sobre apoio de Bolsonaro nas eleições de 2022 no Acre

O governador Gladson Cameli disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (16), que está tranquilo em relação ao apoio de Bolsonaro nas eleições de 2022 para o Governo do Acre.

Cameli foi questionado sobre o assunto porque Bolsonaro havia acenado para o Partido Liberal (PL) na última semana. A sigla é liderada no Acre pela deputada federal Mara Rocha, que pode ser uma das principais adversárias do progressista na disputa pelo Palácio Rio Branco. Ainda nesta semana, o presidente voltou atrás e suspendeu a entrada no partido após a repercussão negativa nas redes sociais.

“Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Ele é maior e vacinado e vai tomar a decisão que considerar a melhor”, disse o governador.

Quando a imprensa divulgou a possibilidade de Jair ingressar no PL, Mara Rocha comemorou a notícia. No mesmo instante, meios de comunicação do Acre começaram a ventilar a hipótese de Marcia Bittar (pré-candidata ao Senado) apoiar a chapa da irmã de Wherles Rocha, numa dobradinha, e abandonar a campanha de Gladson.

“Eu não tenho pensado sobre isso e nem dedicado a maior parte do meu tempo à campanha. Minha preocupação tem sido o povo e a situação atual que vivemos, de combate à pandemia, restauração da economia, etc. Depois penso sobre eleições”, finalizou.