Gladson publica anulação de decreto e João Paulo Setti é reconduzido ao cargo de procurador-geral

Conforme anunciado na noite de terça-feira (9), o governador Gladson Cameli (Progressistas), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (10) a revogação do decreto que exonerou João Paulo Setti do cargo de Procurador Geral do Estado.

João Paulo volta ao cargo após ter sido exonerado pelo vice-governador Werles Rocha (PSL) no dia 4 de novembro, enquanto assumia o Governo do Estado razão da viagem de Gladson à Europa onde participava da 26° Conferência do Clima.

Foi a exoneração de Setti que fez Gladson adiantar sua volta na última segunda-feira (8).