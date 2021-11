Gladson volta a relatar fragilidade das fronteiras do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, votou a se encontrar em Brasília com o ministro da Justiça, André Mendonça, nesta quinta-feira (18). O próprio governador disse que o encontro ocorreu “para falar sobre a criminalidade e segurança das fronteiras do nosso Estado e reivindicar melhorias no sistema de Segurança Pública”.

Gladson Cameli disse ainda que solicitou a implantação do Sistema Integrado, que visa a troca de informações entre os sistemas de Segurança Pública e o Poder Judiciário, que servirá também como suporte para o Programa Vigia. “Estive acompanhado da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, e do corregedor-geral, desembargador Elcio Mendes, que também apresentaram ao ministro projetos importantes, como o Centro de Processamento de Dados”, disse Gladson Cameli.

O governador acreano ressaltou ainda que sempre que se encontra com autoridades da área de segurança em Brasília faz questão de relatar o que qualifica de fragilidade das fronteiras do Acre. “Temos uma resposta positiva do Ministério da Justiça. Porém, precisamos ainda mais do apoio do governo federal para que todo o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança e do Poder Judiciário tenha uma finalização satisfatória”, afirmou.