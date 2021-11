Gleici Damasceno ostenta bumbum ao posar de biquíni, mostra corpão e bomba no Instagram

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Com mais de 78 mil curtidas, a foto postada pela ex-BBB Gleici Damasceno vencedora do ‘BBB18’ atraiu além de curtidas, inúmeros comentários. Amiga do reality ‘No Limite’, Carol Peixinho deixou elogio para amiga: “Uauuuu 🤤 gata linda .❤️” Evelena também deixou várias comentário para amiga de reality, entres eles “gostasaaaa”.

Gleici postou foto de biquíni no Hotel Nacional Rio, no Rio de Janeiro, e na legenda comentou a paisagem: “O encontro perfeito 🌞”

Veja o clique: