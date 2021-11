Globo demite os jornalistas Renato Machado e Francisco José

Os jornalistas Renato Machado e Francisco José foram demitidos da TV Globo na última 2ª feira (29.nov.2021). Ambos realizavam reportagens especiais para o programa Globo Repórter.

Renato Machado, 78 anos, estava na emissora há 39 anos. Em 2016, foi correspondente da emissora em Londres, editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil e colunista do Jornal da Globo.

Francisco José, 77 anos, trabalhou na emissora durante 46 anos. Foi repórter do Jornal Nacional e do Globo Repórter. Também participou da cobertura de 4 copas do mundo.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Francisco José disse que a demissão foi de comum acordo e que o motivo é a nova política de renovação do quadro de funcionários. “Eu sei que nós, mais antigos, temos os salários mais altos“, disse. “Acho triste essa política de renovação, muitos dos que estão saindo são mestres do telejornalismo.”

O anúncio vem na esteira de uma série de demissões de jornalistas veteranos da emissora.

Um dos últimos nomes foi Isabela Assumpção, também da equipe do Globo Repórter, que estava na emissora havia 41 anos.

José Hamilton Ribeiro, outro nome de destaque no jornalismo, deixou a TV Globo em 25 de novembro. O jornalista estava há mais de 40 anos na emissora e passou por programas como Fantástico, Globo Repórter e Globo Rural. No mesmo dia, foi anunciada a demissão de Eduardo Faustini, conhecido como “repórter secreto do Fantástico”.

Outros casos foram o de Ari Peixoto, correspondente da emissora durante a Primavera Árabe, que deixou a Globo em outubro de 2021; e Luís Fernando Silva Pinto, correspondente em Buenos Aires, Londres e Washington, que saiu em 1º de dezembro de 2020.