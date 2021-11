GlowCast: videomaker West abre o jogo e revela trajetória em podcast para Mariana Tavares

O Prêmio Glow, além de ser uma premiação destinada aos criadores de conteúdo e marcas, também nasceu com o propósito de ser uma grande vitrine para os profissionais e empresas acreanas .

O GlowCast, um podcast em que marcas e profissionais são convidados para contar seus segredos de sucesso e audiência é mais um produto desta grande rede de conteúdo criada pela fundadora do Prêmio, Mariana Tavares.

Mariana fez carreira na TV e aproveita todo o seu expertise para entrevistar e receber os convidados com estilo, bom humor e espontaneidade. As entrevistas são curtas e vão direto ao ponto, se tornando verdadeiras aulas sobre posicionamento digital e como fazer sucesso nas redes sociais.

Já estão no ar dois episódios , o primeiro com o médico e professor Giovanni Casseb e o segundo com o videomaker West.

No próximo episódio do Glowcast a conversa entra para o mundo do design, decoração e claro COMO SER SUCESSO nas redes sociais com Lucas Blazute, do Studio Blazute.

Confira a entrevista com videomaker West: