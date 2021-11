Gottino entra no ar às pressas e anuncia tragédia envolvendo nova queda de avião: “Caiu no mar”

O apresentador Reinaldo Gottino, precisou interromper a programação da Record às pressas. 20 dias após a queda do avião em que estava Marília Mendonça, outro avião caiu no litoral de São Paulo.

Desse modo, o jornalista informou que o avião de pequeno porte, estava com 3 passageiros. A aeronave saiu de Campinas ontem a noite, com destino ao Rio de Janeiro. Contudo, não chegou. Sendo assim, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelo litoral norte, e encontrou alguns destroços, que podem ser do avião desaparecido.

“Um acidente aéreo, nesta quinta-feira, aqui em São Paulo. Avião bimotor, com três pessoas a bordo caiu no mar aqui no estado de São Paulo. Mais precisamente, na região de Ubatuba, na divisa com Paraty, no litoral norte“, começou Reinaldo Gottino.

Sendo assim, o âncora seguiu dando mais informações. “Esse voo saiu de campinas e ele ia pousar no aeroporto de Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Olha as imagens que chegaram agora das buscas que acontecem neste momento. Bombeiros, marinha, capitania dos portos, todo mundo trabalhando nesse acidente que pode confirmar uma tragédia.“ O apresentador Reinaldo Gottino, então seguiu mostrando as imagens.

Além disso, Reinaldo Gottino ressaltou que a maior parte da aeronave não foi encontrara. Entretanto, o jornalista acredita que é praticamente impossível que o piloto tenha feito um pouso de emergência.

“Eles não encontraram ainda os destroços do avião. Apenas um poltrona foi foi encontrada, tudo muito estranho até agora”, disse o apresentador da Record.

Reinaldo Gottino relembra acidente de Marília Mendonça

Após conversar com o repórter Felipe Gonçalves, que estava no local onde o avião deveria ter pousado, Reinaldo Gottino falou sobre o avião de Marília. A aeronave estava com quatro pessoas, e todas faleceram.

“Um acidente aéreo poucos dias depois do acidente que matou Marilia Mendonça, os produtores, o piloto e o copitoloto de outro bi motor.”

Em suma, a cantora deixou uma legião de fãs, além do filho de quase dois anos, Léo. O pequeno viverá em guarda compartilhada com o pai, Murilo Huff e a mãe da artista.