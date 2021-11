Governo federal nomeia novo corregedor-geral da PRF

Wendel Benevides estava na Corregedoria-Geral da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A nomeação no órgão comandado por Damares Alves foi criticada pela oposição, uma vez que ele não tinha experiência em direitos humanos.

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou novo corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Jader Augusto Roberão Bezerra foi dispensado, e Wendel Benevides Matos assumiu no lugar dele.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!