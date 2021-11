Governo sanciona criação de memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Acre

O Governo do Estado sancionou o decreto da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que autoriza a criação de um memorial em homenagem às vítimas da covid-19 de todo o Estado.

A obra orçada em R$ 350 mil consiste em uma fonte luminosa que deve levar os nomes de todas as vítimas da doença. Ela será executada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/AC), que é o maior hospital de campanha do Estado.

O anúncio da obra foi feito na cerimônia de comemoração da Independência do Brasil, no último dia 7 de setembro, pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luiz Felipe Aragão.

Deverá constar no memorial as seguintes informações das vítimas: nome completo e fotografia, datas de nascimento e de óbito e breve biografia.

“Fica autorizado convênio entre o Governo do Estado com prefeituras municipais, a fim de implantar memoriais em homenagem às vítimas do novo coronavírus em todos os municípios do Acre”, diz um trecho da sanção.

“As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário”, finaliza.