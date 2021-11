Grupo Pé Rachado promoverá oficina de maracatu no Bairro da Base

Nos dias 5, 6 e 7 de novembro, o grupo Nação Pé Rachado vai oferecer uma oficina de maracatu no bairro da Base, em Rio Branco.

O projeto “Conhecendo e vivenciando o baque da Nação Pé Rachado” tem como objetivo disseminar o conhecimento dessa manifestação cultural para o público interessado, de modo, a agregar novos integrantes para o grupo Nação Pé Rachado.

Por meio do projeto, também se busca fomentar a cultura afro-brasileira no Acre, e assim mitigar o preconceito das produções artístico-culturais e intelectuais da população negra.

A oficina, aberta a todos, será realizada no Barracão do Bloco Sambase, nos dias 5, 6 e 7, das 15h às 19h. As inscrições para participação podem ser feitas na casa da Rô, presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Base (Asmobase) ou por meio das redes sociais do grupo @maracatuac.

Programação

A oficina terá início com uma exposição sobre a origem do maracatu e seu nascimento no Brasil, contextualizado com a diversidade de grupos existentes em cada estado, tendo como ponto de partida a Nação Porto Rico de Pernambuco, um dos primeiros grupos que surgiram no país.

A partir dessa introdução, serão apresentados os instrumentos musicais do maracatu, suas funções, afinações e cuidados essenciais. Os participantes ainda vão aprender sobre os naipes, que é cada ala de instrumentos, sendo eles o naipe das alfaias, das caixinhas, agbês e gonguês.

Ao final da oficina, ocorrerá a junção de todos os naipes para realizar ensaios com os alunos e um cortejo pela rua principal do bairro da Base.

O projeto “Conhecendo e vivenciando o baque da Nação Pé Rachado” tem financiamento da Lei emergencial Aldir Blanc, financiada pelo Governo Federal, através da Fundação de Cultura Elias Mansur, do Governo do Estado do Acre.

Oficineiras(os):

Alfaias: Sacha Alencar, Iris Almeida, Nathânia Oliveira

Caixinhas: Williane Martins e Gigliane Oliveira

Agbê: Rafa Zanatta e Amanda Talita

Gonguê: Renis Ramos, Neiva Nara

Produção: Nathânia Oliveira

Assistente de Produção: Gigliane Oliveira

Comunicação: Jaqueline Telis

Fotos e vídeos: Território Criativo