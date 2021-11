Há 16 anos, Ronaldinho Gaúcho era aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid no Bernabéu; relembre

Há exatos 16 anos, no dia 19 de novembro de 2005, um jogador do Barcelona foi aplaudido de pé pela torcida do maior rival do clube catalão: o Real Madrid.

O jogador em questão era Ronaldinho Gaúcho, que fez dois golaços na vitória de 3 a 0 sobre a equipe merengue em pleno estádio Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol. Assista abaixo e relembre o show do Bruxo!

Esse time do Barcelona contava ainda com nomes como Deco, Eto’o, Iniesta, Xavi e um jovem Messi, ainda reserva. Comandados por Rijkaard, eles venceram o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Espanha na temporada 2005/2006.