“Há mais de cinco anos não tem sequer um campeonato de peteca no Segundo Distrito de Sena”, dispara morador

Os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira, especialmente os jovens, reclamam sobre o incentivo ao Esporte no referido Bairro. Com a diminuição nos casos da Covid-19, a comunidade espera que alguma atitude da Prefeitura no sentido promover um campeonato assim como está ocorrendo na Quadra Aurino Brito, no primeiro distrito da cidade.

Na última quinta-feira (18), o ex-presidente do Bairro Niterói, Toim Apolinário, em entrevista ao Portal Yaconews, reclamou da falta de atenção para o Segundo Distrito nesse quesito. “Há mais de cinco anos não tem sequer um campeonato de peteca no Segundo Distrito promovido pela Prefeitura. A nossa quadra de esportes, atingida pela alagação, também precisa de reparos. Os nossos administradores precisam entender que Esporte é vida, então, a nossa juventude precisa desses investimentos”, comentou.

Já os moradores do Bairro São Francisco, localizado também no Segundo Distrito de Sena, ainda aguardam a implantação de uma quadra de areia que foi prometida pelo prefeito Mazinho, mas até agora não se concretizou.