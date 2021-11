Homem cai de moto e vai parar no PS em estado grave

O motociclista Ivan de Souza Oliveira, 36 anos, ficou ferido com gravidade após uma queda de motocicleta na noite deste domingo (21), na Rua José Pereira Gurgel, Centro do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de autoridades de trânsito, os motociclistas estavam trafegando em sentido centro-bairro quando perdeu a direção da própria motocicleta, modelo Honda Fan, e caiu no chão. O homem estava alcoolizado e o capacete não estava fivelado, e na queda, o equipamento saiu da cabeça da motociclista e ele bateu a cabeça provocando um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Ivan ao pronto-socorro de Rio Branco. No caminho, a vítima teve o quadro agravado a foi necessário pedir apoio a ambulância de suporte avançado, que interceptou a unidade básica na Vila Custódio Freire, em Rio Branxo, e ajudou no transporte até o PS.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi entregue aos parentes da vítima.