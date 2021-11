Homem casa com a filha após competição de irmãs para ter sexo com o pai

Um homem foi preso no Nebraska, Estados Unidos, depois de ter casado com a filha de 20 anos que abandonou quando era criança. A história macabra está sendo contada pela imprensa internacional e acrescenta ainda que o casamento ocorreu após uma competição entre irmãs para… fazer sexo com o pai.

Travis Fieldgrove desenvolveu uma relação amorosa com a filha Samantha Kershner três anos depois de a conhecer pela primeira vez.

A história torna-se ainda mais surreal uma vez que Samantha apostou com a meia-irmã que faria sexo com o progenitor antes dela.

Quando Samantha nasceu, em 2000, Travis abandonou-a para começar uma nova vida com uma outra mulher. Quando a jovem completou 17 anos, ele voltou iniciando três anos mais tarde uma relação sexual com a mesma.

Quando confrontado pelo crime de incesto, Travis negou ser pai biológico de Samantha, argumento que caiu por terra com os testes de DNA realizado em ambos.