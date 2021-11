Homem é decapitado e corpo é jogado em via pública no interior

Uma cena digna de um filme de terror foi presenciada pelos moradores de Nova Olinda do Norte (distante 134 quilômetros de Manaus), na manhã deste sábado (30). O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado decapitado em uma das vias da cidade.

No momento em que o cadáver foi achado por populares, o paradeiro da cabeça ainda era um mistério.

“Que brutalidade. Pior que ninguém sabe nem de quem se trata, porque ninguém encontrou a cabeça. Uma cena de filme de terror”, disse uma moradora que não quis ter o nome divulgado.

Cabeça aparece

Horas depois, ainda em uma via pública, moradores encontraram a cabeça do homem, dentro de uma caixa de papelão.

“Quem presenciou isso não conseguia acreditar. A notícia correu aqui. Estamos todos é com medo. Nova Olinda é uma cidade tão maravilhosa e a gente tem que conviver com gente que faz isso com outro ser humano. Tomara que achem logo o culpado”, disse a estudante Tatiane Silva,18 anos, ao saber da notícia.

A polícia foi acionada e isolou a área. O caso segue em investigação para identificar a vítima, a motivação do crime e seus autores.