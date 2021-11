Homem é ferido a tiros momentos após deixar a cadeia em Rio Branco

Josimar Laurentino da Silva, 28 anos, foi ferido a tiros na noite de sábado (20), na Rua Maria das Dores, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josimar foi preso na tarde de sábado acusado de ter agredido um adolescente de 12 anos, que é filho de um policial, com um tapa no rosto. Após as agressões, Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e prenderam o acusado em flagrante. Horas depois, Josimar foi liberado pelo delegado plantonista da Delegacia de Flagrantes (Defla).

Após ser liberado da delegacia, o homem saiu visivelmente transtornado em uma bicicleta. Durante a noite, Josimar tentou estuprar uma criança no bairro Esperança e, ao tentar fugir, foi abordado por homens não identificados em um carro. Um deles, em posse de uma arma de fogo, efetuou dois tiros que atingiu Laurentino na região das costas e nádegas. Mesmo ferido, Josimar ainda conseguiu correr até a rua Maria das Dores, onde foi agredido com chutes e socos por moradores da região.

Policiais Militares do 1° Batalhão foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram Josimar caído ao chão e sangrando muito. A guarnição impediu que populares continuassem agredindo o homem.

Os próprios PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimento ao acusado e depois encaminhou Josimar ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Os militares tentaram procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).