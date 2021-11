Homem grita ‘vai jeffinho’ e executa vítima com nove tiros na zona sul de Manaus; veja vídeos

Jefferson Carlos Almeida Santos, 26, foi executado com nove tiros na tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O crime aconteceu em uma parada de ônibus próxima a Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA).

De acordo com a 1º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jefferson tinha ido ao orgão da Secretária de Administração Penitenciária (Seap) para fazer manutenção da tornozeleira eletrônica. O homem era monitorado pelo crime de homicídio qualificado cometido em 2014.

Jefferson estava na parada de ônibus quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Os suspeitos chegaram no local gritando “vai jeffinho” e executaram a vítima. Imagens de uma câmera de segurança registraram todo a ação e mostra o momento em que as pessoas no local correm assustadas. Segundo testemunhas, a dupla fugiu sentido ao bairro São Francisco.

A policia isolou a área do crime para procedimentos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). Após perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

