Homem leva 4 facadas enquanto caminhava na Sobral e corre risco de ficar paraplégico

O morador de rua Fernando Gomes, de aproximadamente 30 anos, foi esfaqueado quatro vezes no pescoço, na noite desta segunda-feira (29), na Rua Rio Grande do Sul, no Bola Preta, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Fernando estava caminhando em via pública, quando acabou se desentendendo com um pessoa que estava em posse de uma faca, que desferiu quatro golpes contra o homem. Após a ação, o agressor fugiu do local.

Após ser esfaqueado, Fernando correu e pediu ajuda a pessoas que passavam na rua, que pararam para ajudar a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Segundo o médio do Samu, Antônio Castro, a vítima levou quatro furadas na cervical e chegou a lesionar a medula. Ao fazer testes preliminares, o homem não respondeu a nenhum estímulos do pescoço para baixo, deixou a equipe apreensiva, indicando que o paciente estava paraplégico. Exames posteriores serão feito após a cirurgia para tentar diminuir as sequelas das facadas.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).