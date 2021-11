Homem que matou jovem em festa de aniversário é preso 20 anos depois do crime

Um homem que estava foragido e que não teve a identidade revelada, foi preso em Caarapó, a 273 km de Campo Grande. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por matar um jovem durante uma festa de aniversário há 20 anos.

Conforme a ocorrência, o crime aconteceu durante o aniversário de 15 anos da namorada da vítima em 2001 na cidade de Cuiabá (MT). Na época, o jovem tinha 25 anos.

O homem foi localizado e preso depois de uma ação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Os agentes chegaram até ele depois de uma abordagem no trânsito.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Caarapó. O mandado de prisão foi expedido pela Primeira Vara Criminal de Cuiabá (MT). O réu foi condenado há 13 anos por homicídio.