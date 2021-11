Homem tem casa invadida e é ferido a golpe de terçado na zona rural de Rio Branco

Por Ithamar Souza

Raimundo Nonato Silva dos Santos, 31 anos, teve a casa invadida e foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de terçado, no final da tarde desta terça-feira (2), em uma chácara localizada no km 28 no Ramal do Limoeiro, na Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava dormindo no sofá, quando acabou sendo surpreendido pelo seu vizinho, identificado como Caboquinho, que de posse de uma terçado desferiu vários golpes contra a vítima, que foi atingida na região da cabeça, braços, pernas e costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares chegarem em casa e viram Raimundo ensanguentado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a Raimundo, que depois de estabilizado foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).