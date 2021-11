Homem tenta matar esposa a ripadas e é preso no bairro Sobral, em Rio Branco

Um homem de 40 anos, identificado pelas iniciais J. B. S., morador do bairro da Sobral, em Rio Branco, está preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, acusado de tentar matar sua companheira, a golpes de ripa. Ele foi preso na quarta-feira (17) à tarde, no bairro do Aeroporto Velho, quando tentava fugir após as agressões.

De acordo com a Polícia, o crime ocorreu no bairro em que acusado e vítima residiam. Consta que ambos ingeriram bebida alcoólica, quando, de repente, começou a discussão e J. B. S. se armou de uma ripa de cerca e passou a espancar a companheira.

A mulher do não morreu graças à intervenção de vizinhos. O acusado ainda fugiu, mas a Polícia agiu rápido em tempo de prendê-lo em flagrante.