Homenagem do goleiro Weverton do Palmeiras, aniversariantes e mais na coluna da Léia Lima

GAZIN

Na Gazin, o Natal já começou para você!

Fim de ano é tempo de família reunida, felicidade, troca de presentes e muito mais. Quando o assunto são presentes, você não pode esquecer de passar na Gazin. Os melhores produtos para presentear quem realmente importa para a gente estão lá. Tem móveis, eletrodomésticos, camas, portáteis, celulares, tudo para fazer a alegria de quem a gente gosta. Para ajudar você nesta importante missão, a Gazin tá com uma condição de pagamento imperdível: tudo em 13x sem juros no carnê com entrada para janeiro de 2022. Você compra agora e só começa a pagar ano que vem. Tá imperdível! Então vem para a Gazin e aproveite o Natal mais azul do Brasil. Ah, não acabou! Comprando na Gazin, você ainda concorre a um SUV Tracker. Falta muito pouco para a promoção acabar, então é melhor você correr para ser um dos últimos ganhadores. Então vem para o Natal da Gazin. Garanta os presentes da família e ainda concorra a um SUV Tracker.

NIVER

Registro do aniversario da empresaria Lêda Pommer , leia-se Rommanel que ao lado da família comemorou mais um ciclo lunar cheio de mimos e carinho dos mais próximos.

ENLACE

O sim emocionante do casal Thays Araujo e Dionísio Neto marca um novo ciclo na vida dos recém casados que dividiram suas alegrias ao lado dos amigos em cerimonia muito bem preparada e cheia de muitas alegrias.

COMEMORANDO

As belas Renata e Raquel em post registrando mais um aniversário. Felicidades Raquel!

NIVER II

A foto em família é para comemorar o aniversario do empresário Marcelo Moura, ladeado pelas irmãs: Roberta, Renata e Raquel Moura. Felicidades! VITÓRIA

Não teve taça para o mengão, mais teve essa linda imagem do goleiro Weverton do Palmeiras vestindo nosso manto Acreano. Independente de qualquer coisa, valeu a bela homenagem. GRAMADO

Adriana e o querido Pancho Roque desfrutam das belezas de Gramados ao lado das filhas em merecidas férias. A foto do casal curtindo o friozinho irresistível da cidade. Bom proveito queridos.

AÇÃO

Casal Ana Paula e Gladson Cameli, participaram juntos da reunião do conselho Estadual dos Direitos da Mulher CEDIM onde foram conhecer as propostas sobre o combate a violência contra a mulher.