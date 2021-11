Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Jogo da vida

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

A experiência de vida é um jogo, mas como a vida é, para nós, mistério, não temos certeza sobre quais seriam as regras, nos movimentando a cegas, tateando no meio de nossas crenças, as quais nem sempre trazem o mesmo resultado, porque crenças não são ciência.

Mas, não há nada mais teimoso do que nossas crenças, a elas nos agarramos como se fossem nossos salva-vidas, sem perceber que, em inúmeros casos, são âncoras que nos afundam e paralisam.

Entre a razão e as crenças jogamos um jogo excitante e perigoso, projetando futuros desejáveis e nos atormentando com medos primitivos.

A experiência humana não é para amadores, esse negócio de participar de um jogo e, ao mesmo tempo, ser uma peça desse… Ai! Segura o coração, porque lá vêm intensas emoções.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coloque em marcha suas propostas, porque se não sair da ideia, o tempo vai passar e seus projetos se tornarão caducos. Coloque em marcha suas propostas, nem que seja para testar, no campo da realidade, seu alcance.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante você continuar no jogo e, para isso, você terá de sair de sua zona de conforto, não porque essa esteja errada, mas porque dentro dela seria impossível você se lançar a uma nova aventura. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As emoções fortes que a alma sente precisam ser expressas de alguma forma diferente que a de chutar o balde, porque apesar de essa atitude acenar com alívio, depois a realidade viria a contradizer essa certeza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não é que você deva se importar com a opinião que todas as pessoas têm ao seu respeito, porque há, entre elas, várias que não mereceriam esse valor. Porém, há pessoas cuja perspectiva há de ser valorizada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes, é mais difícil ter na sua frente inúmeras opções do que não ter nenhuma. A falta de opções não é muito agradável, porém, se dispersar no meio de muitas e não conseguir escolher nenhuma, isso tampouco é bom.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é um bom momento para você expressar suas ideias e as colocar em marcha, porque se ficar esperando por qualquer tipo de ajuda ou apoio, no fim ficará fazendo apenas isso, esperar. Melhor colocar em prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Onde encontrar o sossego e a segurança que sua alma precisa neste momento? Esse terá de ser um processo dinâmico, porque talvez você não possa encontrar essas condições nos mesmos lugares em que normalmente aconteceriam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há muito assunto que merece maior esclarecimento, mas isso não acontecerá automaticamente, você vai precisar observar com atenção e tirar conclusões, porém, sem se precipitar, mas analisando tudo com lucidez.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os recursos materiais hão de brindar com paz e sossego, saindo do circuito em que sempre são motivo de preocupação, ou porque faltam, ou porque estão aí, mas precisam ser administrados com sabedoria. Despreocupação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Hoje é dia de tomar iniciativas e fazer seu jogo. Deixar passar a oportunidade de colocar em marcha algumas questões seria, também, uma espécie de iniciativa de sua parte, só que bastante negativa. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora se recolha e observe de dentro de você as pessoas e o cenário pelo qual você transita. Esse lugar de observação lhe dará uma perspectiva mais realista dos relacionamentos que você anda construindo. Importante.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os outros não são inferno, os outros são humanos, como você, que tentam ser independentes quando, na verdade, são interdependentes. Essa história de tentar ser diferente do que se é, nunca deu certo, e nem nunca dará.