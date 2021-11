Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

Desconfiança

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Olhar com desconfiança os semelhantes e diferentes provoca inúmeras distorções na construção dos relacionamentos, umas que parecem acontecer desvinculadas da atitude desconfiada, e que servem para a reforçar.

Na prática, o que acontece é que a própria antecipação do olhar desconfiado, como princípio, é a atitude que provoca o círculo viciado das supostas provas e comprovações de que a desconfiança seria virtuosa.

É o caso do ciúme, tido como “prova de amor” nos relacionamentos, e que é o seu contrário. O ciúme é a certeza antecipada de que haverá traição, e que legitima que, na prática, se desenvolvam inúmeras atividades corrosivas, as quais, com o tempo, legitimam, também, que a pessoa ciumenta seja a que toma a iniciativa da traição.

A desconfiança que está no olhar de quem desconfia é a real provocadora.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continuar fazendo tudo do jeito que um dia deu muito certo não é mais garantia de repetir o resultado, pelo contrário até. Não dá para mudar tudo do dia para a noite, mas é preciso começar a aceitar as mudanças.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Coisas são ditas impensadamente, mas que provocam muito impacto e, depois, não há o movimento de retificação, pedido de desculpa ou qualquer outra atitude que demonstre tentativa de conserto. Aí a coisa fica ruim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo relacionamento envolve, de formas diferentes, alguma negociação. Preste atenção e faça seu jogo com plena intenção, sem criar narrativas românticas sobre nada do que acontecer. Tenha ciência de seu jogo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Realmente, são muitas as coisas que precisam ser feitas e pouco o ânimo e disposição para as encarar. Porém, se você suprir as necessidades urgentes, sobrará tempo para fazer qualquer outra coisa que quiser.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando uma celebração não pode ser compartilhada abertamente com as pessoas de seu círculo íntimo, isso denota um problema em andamento que, em algum momento do futuro, terá de ser resolvido. Celebração é para todos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mudança é algo que, enquanto acontece, é desconfortável, mas depois que termina a transição, conforta e aquece o coração. Quanto mais você se desapegar do mundo que conheceu, mais rapidamente o processo acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fazer acontecer é melhor do que ficar esperando que algo aconteça. Evidentemente, nem tudo está ao seu alcance, e muita coisa precisa ser deixada nas mãos do mistério da vida. Porém, sempre faça o que estiver ao seu alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A confiança é uma virtude tão fundamental que, sem ela, os relacionamentos nunca funcionariam bem, a não ser para existir em constante conflito. A confiança há de ser a pedra básica de todo relacionamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que se apresenta como impossível não é necessariamente um desafio que sua alma deva aceitar, se lançando a uma nova aventura. Às vezes, o impossível é para ser deixado de lado mesmo e tocar a bola para frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Abra seu jogo, porque apesar do temor de se tornar vulnerável pela exposição, você verá que isso é superado com relativa facilidade, ficando o resultado de você não sofrer pressões da parte de ninguém.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que você puder fazer para que aconteça o que deseja, será melhor do que você ficar esperando pelas condições ideais. De pouco em pouco se trilha um grande caminho. Agora é pouco, mas o somatório será grande.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Expressar seus sentimentos é muito importante, porque levar desaforo para dentro de sua alma significa agregar um pouco mais de rancor, o qual, como todo ressentimento, só faz mal à taça que o contém. Você.