Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Ainda não há clima para as pessoas entenderem a boa vontade como uma forma de consolidar sua autoridade. Enquanto isso não for assim, você continuará tendo de se manifestar de forma firme e contundente. Em frente.

Use palavras firmes, porém, evite ofender quem quer que seja com elas. A firmeza há de ser pautada na razão e no respeito, porque somente assim você obterá resultados eficientes para tão delicado movimento.

As certezas são todas temporárias, mas servem de ponto de apoio para sua alma se atrever a tomar algumas decisões e as colocar em prática o mais rapidamente possível. O ritmo competitivo é próprio deste momento. Em frente.

A sensação de segurança há de ser traduzida em atitudes concretas, porque se você ficar se regozijando com ela subjetivamente, com certeza haverá por aí pessoas que levarão vantagem, por tomarem atitudes concretas.

Aja de acordo com o que você considerar que seja justo e certo, mas não espere que as pessoas acolham de braços abertos seu comportamento, porque neste momento o ritmo da competição é a nota dominante.

Porém, na prática não é assim, pois, enquanto estamos despertos também nos dedicamos aos devaneios subjetivos, tanto quanto no meio do sono precisamos ir objetivamente ao banheiro para aliviar a bexiga.

