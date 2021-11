Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/11)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Do fundo de sua alma surge uma força inusitada, um entusiasmo que indica ser possível superar tudo que andou acabrunhando você. As dificuldades não são pequenas, mas essa força as faz parecer poeira e esquecimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as coisas não acontece do jeito que você pretendia, então valerá a pena refletir e verificar se suas intenções estavam corretas, ou se por ventura não seria melhor mudar sua atitude e tocar a bola para frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Reconhecer o alcance de sua influência e poder é muito importante, porém, ainda mais valioso do que isso é você reconhecer com clareza quem são as pessoas com que pode unir forças e isso resultar em algo mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que classicamente seja hoje um dia consagrado ao descanso, procure seguir os impulsos viscerais que indicam ser propício iniciar a atividade, pelo menos organizando os deveres que serão executados durante a semana.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As densidades que você experimenta interiormente, e que evocam emoções complexas e desencontradas, podem ser superadas, mas é aí que mora a questão, porque isso só vai acontecer se você se desapegar delas. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os humores das pessoas oscilam, e se nos dias anteriores era tudo simpatia e acolhimento, pode ser que, agora, virem a cara e pareçam distantes. Não se importe com isso, mas com seguir em frente com seus planos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas ficam leves ao longo do dia, desde que você não estacione nas angústias e ansiedades que, provavelmente, nem sejam suas, mas ecos do estado lamentável em que se encontra o mundo. Passe por isso rapidamente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Divertido é não ter nenhuma obrigação para cumprir e haver tempo suficiente para satisfazer desejos? Esse cenário ideal é raro de acontecer, normalmente está tudo junto e misturado, e agora não seria diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar das vulnerabilidades inerentes a esta época do ano, mesmo assim haverá margem para você voltar a se sentir com a bola toda, e se divertir, dentro dos limites das circunstâncias. Aproveite essa condição.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que você fala soa como uma promessa aos ouvidos das pessoas que desejam se aproximar e fazer parte de sua vida. Tenha isso em mente para, depois, não achar estranho que lhe sejam cobradas certas atitudes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As certezas são temporárias, mas duram o suficiente para você tomar algumas decisões e as colocar em prática antes de a próxima onda de incertezas açoitar sua mente. Aja com rapidez, evite estacionar nos dilemas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Da incerteza à certeza, esta é a passagem. Não se importe com o tempo que passou no inferno, porque isso será algo que o esquecimento apagará da memória. Concentre seu foco na luz que você quer conquistar, isso sim.