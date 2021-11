Humaitá e Galvez abrem no próximo domingo o Campeonato Acreano Sub-17

Com a confirmação de sete dos nove clubes que disputaram o Campeonato Acreano de Profissionais 2021, ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), no auditório da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o congresso-técnico do Campeonato Acreano Sub-17.

Nesta temporada, oito equipes disputam o título da temporada: Humaitá, Náuas, São Francisco e Atlético-AC (Grupo A); Galvez, Andirá, Independência e Vasco-AC (Grupo B). As equipes do Rio Branco e Plácido de Castro não disputam o torneio.

Regulamento

Conforme o regulamento, no primeiro turno, as equipes jogam fora de seus respectivos grupos. O campeão de cada chave decide o título do turno em jogo único. No returno, as equipes jogam internamente, classificando-se a primeira colocada de cada chave para decidir o título do turno em disputa. Caso uma equipe vença os dois turnos disputados será declarada campeão, mas havendo campeões diferentes durante os dois turnos disputados, o campeão será conhecido numa única partida.

1ª Rodada

Conforme aprovado pelos dirigentes de clubes, a primeira rodada será disputada no próximo dia 14 de novembro com os seguintes confrontos: Humaitá x Galvez (7h30), Náuas x Andirá (9h30), São Francisco x Independência (14h30) e Atlético x Vasco da Gama (16h).

Último campeão

O Campeonato Acreano Sub-17 de 2020 foi disputado somente nesta temporada. O Vasco da Gama ficou com o título, inclusive, recebendo no segundo semestre deste ano a equipe do Flamengo-RJ pela disputa da primeira fase da Copa do Brasil 2021, mas não resistindo ao bom futebol do time rubro negro e caindo por 12 a 0.