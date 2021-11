Iapen divulga retorno à visitas, mas suspende no sábado; familiares de detentos protestam

Apesar de o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) ter informado em nota, na sexta-feira (26) que as visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco retornariam no sábado (27), e domingo (28), a informação que chega ao ContilNet é que visitas foram suspensas.

Em nota, Iapen confirma retorno às visitas no sábado e divulga orientações; veja

Em virtude disto, familiares de detentos fecharam, em Rio Branco, cruzamento que liga os bairros Universitário e Distrito Industrial. Além do trânsito ter sido interditado para moradores que usam o local, o trânsito afeta também agentes do instituto.

“Até onde sei, no houve visita devido o baixo efetivo. E para prezar pela segurança dos policiais penais, dos presos e dos familiares foram canceladas. Visitas não entraram”, disse ao ContilNet uma fonte ligada ao presídio.

Nossa reportagem recebeu áudios de um dos manifestantes: “Estamos aqui no presídio e não nos deixaram entrar. Só que eles esqueceram que tem que voltar pra casa e fechamos a entrada do presídio. Quem quiser vim ajudar, trazer água, refrigerante, salgado, porque ninguém vai embora não! Precisamos da ajuda de vocês”.

Por conta da baixa frequência de rede de telefonia no local, não foi possível obter mais informações. “Vim aqui pegar sinal do celular e (sic) tô voltando para lá de novo. Bora, gente. Bora pra cima dessa luta!”. Nossa reportagem segue apurando.

Nota do Iapen comunicando retorno de visitas

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. As visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco retornarão no próximo sábado, 27, e domingo, 28, conforme orientações a seguir:

a) No sábado, 27, as visitas acontecerão nos pavilhões O e C, no período de 8h às 11h, e P e Posto Médico, no período de 13h às 16h. Já no domingo, 28, as visitas acontecerão nos pavilhões H e J, no período de 8h às 11h, e G e I, no período de 13h às 16h;

b) Apenas uma pessoa por preso poderá visitar;

c) O visitante somente poderá adentrar à unidade portando a carteira de visitante e documento oficial com foto. Outro tipo de protocolo não será autorizado;

d) Carteiras vencidas só serão aceitas caso estejam com até 30 dias de vencimento;

f) Não será permitido entrada com alimentação;

g) A utilização de máscaras será obrigatória;

2. O Iapen informa que nos próximos dias será apresentado o devido planejamento para que as visitas aconteçam nas demais unidades do estado.

Rio Branco – Acre, 26 de novembro de 2021

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen