Idosa que morreu em UPA foi presa por ladrão em banheiro durante 40 minutos, diz polícia

Conforme as informações divulgadas pelo delegado Fábio Brandalise, nesta segunda-feira (29), as investigações tiveram início no dia do crime, 9 de novembro deste ano, com trabalho de peritos no local, coleta de depoimentos de familiares da vítima e moradores da região das Moreninhas II, onde ocorreu o crime.

Os investigadores receberam informações sobre a identidade do suspeito e conseguiram encontrá-lo na última quinta-feira (25) , escondido em uma residência no Jardim Nhanhá.

Luta pela vida

Conforme o delegado, o criminoso tinha parentes na região onde a idosa morava e estava a monitorando. Ele sabia que ela era aposentada e morava sozinha.

No dia do crime, o homem invadiu a casa, trancou a vítima no banheiro e a agrediu com socos e chutes. O homem fugiu levando dois celulares, relógio e pouco menos de R$ 1 mil em espécie.

“De forma covarde ele a agrediu brutalmente e desnecessariamente”, enfatizou o delegado.

A idosa ficou presa no banheiro durante 40 minutos e só conseguiu sair após tirar os pinos da porta e caminhar até a casa de parentes que vivem nas proximidades para pedir ajuda. “Ela lutou bastante pela sobrevivência”, completou o delegado.

A idosa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em Unidade de Pronto Atendimento da Capital.

O delegado disse ainda não ter tido acesso ao laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), mas acredita que ela tenha morrido em decorrência de hemorragia interna em consequência das agressões.

30 anos de prisão