Ifac e Ufac realizam a IX Semana de Química entre os dias 16 e 19 de novembro

Alunos e professores dos cursos do Instituto Federal do Acre (Ifac) e da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizam a IX Semana de Química nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2021. Com o tema “A química no Estado do Acre: ações e perspectivas” a Semana Acadêmica é aberta para estudantes e comunidade externa, com emissão de certificados para os participantes ouvintes.

De acordo com Gean Barreto, acadêmico do 3º período do curso de Ciências Biológicas do Ifac, a organização do evento está sendo feita por alunos do curso de química do campus Xapuri e acadêmicos do curso de ciências biológicas, ambos do Ifac, além de estudantes do curso de química da Ufac.

O evento oferece três minicursos: Recursos tecnológicos auxiliares ao Ensino de Química; Simbolismo e Símbolos da Alquimia e Química em um frasco de perfume, que acontecem na quarta-feira, 17. A inscrição e participação nos minicursos garantem emissão de certificado para os participantes.

Além dos minicursos, a Semana Acadêmica, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN) conta com uma programação com palestras e mesas redondas com diversos convidados. Todas as atividades ocorrem pelo turno da manhã, entre 8h e 12h. Para se inscrever, os interessados podem acessar o site da SEQUI Ufac 2021.

Programação

Terça-feira (16/11)

08h: Abertura da IX SEQUI

08h30: Palestra I: Mercado de trabalho no Estado do Acre dentro da área de Química

10h30: Palestra II: Aproximações entre os Saberes Tradicionais da Florestania Acreana e o Ensino de Química

Quarta-feira (17/11)

Todos os minicursos acontecem no mesmo horário, com início às 9h e término às 12h

Minicurso I: Recursos tecnológicos auxiliares ao Ensino de Química

Minicurso II: Simbolismo e Símbolos da Alquimia

Minicurso III: Química em um frasco de perfume

Quinta-feira (18/11)

08h: Palestra III: Ensino de Química em uma sociedade livre

10h: Mesa Redonda: Perspectiva de Criação de Novos Curso de Química na Estado do Acre

Sexta-feira (19/11)

08h: Palestra IV: Explorando as propriedades Fotofísicas de cromóforos orgânicos através de métodos de química computacional

10h: Encerramento e Divulgação/projetos dos cursos e da revista Scientia Naturalis