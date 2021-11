IFAC tem seis novas oportunidades para docentes em Processo Seletivo

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo para a contratação de seis professores de ensino básico, técnico e tecnológico por tempo determinado, com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da instituição no Campus Sena Madureira.

As vagas são para as áreas de Agronomia (1); Biologia (1); Informática (2); Psicologia (1); e Geografia (1). Para concorrer a uma das oportunidades, os interessados devem comprovar graduação na área de interesse, bem como ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação, dentre outros requisitos.

Dentre as atribuições do cargo está desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de sua formação (graduação, especialização, mestrado e doutorado), nos diversos níveis e modalidades de ensino do Instituto Federal do Acre e ainda atividades de assessoramento, assistência, participação em comissões, projetos e outras atividades previstas na legislação vigente.

As oportunidades contam com carga horária de 40 horas semanais, enquanto que a remuneração do contratado corresponderá ao valor referente ao vencimento básico da Classe D-I, Nível 01, de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio pré-escolar de R$ 321,00, e auxílio-transporte.

Inscrição e seleção

Interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no período de 4 a 15 de novembro de 2021, de forma gratuita, exclusivamente por email, com o envio de toda a documentação exigida para o endereço eletrônico [email protected]

Os documentos exigidos são:

Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado – Anexo I;

Cópia do documento de identidade;

Cópia do Diploma do Curso de Graduação ou equivalente, de acordo com o item 6.4.4, na área para a qual se inscreveu;

Currículo conforme modelo do Anexo II do edital;

Cópia das titulações informadas;

Cópia dos documentos comprobatórios das experiências profissionais na docência, de acordo com o item 6.3;

Cópia dos certificados de cursos extracurriculares.

O Processo Seletivo Simplificado será de caráter classificatório e será desenvolvido em fase única, de prova de títulos. Vale ressaltar que serão aceitos para análise somente os currículos elaborados em conformidade com o modelo constante no anexo II do edital e que estejam acompanhados dos documentos comprobatórios.

O presente Processo Seletivo para terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da administração.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

