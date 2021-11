Índia do Iaco surge ‘nua’ com camisa molhada do Verdão, crava placar promete: “Se ganhar, fico pelada”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Alzeli Nascimento, a famosa Índia do Iaco é torcedora fanática do time Palmeiras, e para desejar boa sorte ao Verdão, a acreana compartilhou cliques exclusivos com o ContilNet na manhã deste sábado (27). A acreana aposta na vitória do time contra o Flamengo e acredita no placar: Palmeiras 1×0 Flamengo na final da Libertadores. Alzeli escolheu o Vintage Gastronomia e Música para assistir a jogo.

Em bate-papo com este colunista, Alzeli contou que se o Palmeiras levar a taça ela faz uma promessa de fotos quentes: “Vou fazer um ensaio pelada só segurando a camisa do Verdão”. Alzeli aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo ao time de coração e aos torcedores: “Hoje tem Palmeiras na Libertadores. Vamos pra cima deles porque isso aqui é o Verdão”, declarou ao ContilNet.

Veja os cliques: (Fotos/ContilNet)