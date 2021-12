Indígena grávida e em estado grave de malária morre em trabalho de parto

A jovem estava com cerca de 7 meses de gestação, segundo o presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari Yanomami. O Ministério da Saúde, responsável Distrito Sanitário Yanomami (Dsei-Y), informou que no último dia 25 “ela entrou em trabalho de parto e faleceu logo após.”

O Ministério da Saúde, por sua vez, refutou a afirmação do Condisi-YY e disse, em nota, que a jovem recusou atendimento. A Terra Yanomami enfrenta surto de malária, casos graves e desnutrição e falta de atendimento de saúde — essa situação foi mostrada com exclusividade pelo Fantástico.

Procurado, o coordenador do Dsei-Y, Rômulo Pinheiro, informou que o Distrito possui equipe de saúde no local e que está apurando o que de fato ocorreu.

O Ministério ainda informou que “no dia 24/11, um médico e um enfermeiro reforçaram a importância do acompanhamento, mas não obtiveram êxito com a indígena”, acrescentando que, segundo eles, nenhum dos dois servidores “foram solicitados para prestar ajuda necessária no parto, portanto, as denúncias de falta de apoio e assistência médica são infundadas.”

Esse é o sétimo caso de morte por malária em três meses na Terra Indígena Yanomami. Em setembro, duas crianças indígenas — uma delas um bebê de 6 seis meses — morreram na comunidade de Xaruna.

No dia 4 de novembro, uma adolescente indígena, de 17 anos, morreu na comunidade Yaritopi, que estava em estado grave de malária falciparum. Em 1º de outubro, um pajé da comunidade Makuxi Yano, de 50 anos, morreu sem atendimento.

No último dia 20, uma criança Yanomami também morreu na Terra Indígena Yanomami. A vítima tinha sintomas de malária, desnutrição e pneumonia, conforme relato do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-YY).