Indígenas realizam encontro para celebrar cultura e eleger miss e mister Paravá

Residentes do bairro Vila Romana, eles ainda são pouco conhecidos em Campo Grande, mas estão decididos a mudar essa realidade e a manter a tradição. No sábado (13), eles promoveram a I Noite Cultural no local, com a realização de apresentações culturais e um concurso que elegeu dois representantes da beleza indígena.

Orgulhoso do momento, o cacique da comunidade, Silvio Hortêncio Fialho, celebrou a trajetória dos moradores até a noite cultural. “Quando nós entramos aqui, entramos com 55 famílias e hoje estamos com 72 famílias. Nós viemos aqui em busca de emprego, porque na nossa aldeia, na nossa origem mesmo, na Aldeia Bananal, ficou muito difícil para nós por causa do emprego, por causa da escola. Por isso resolvemos vir para cá em busca de melhorias”, explica Fialho, que mora em Campo Grande há dez anos.

Para ele, o evento é uma forma de valorizar os moradores, que lutaram por cada melhoria conquistada ao longo dos anos e de mostrar que a intenção da comunidade nunca foi deixar a cultura para trás.