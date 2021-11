Instagram adiciona opção para colocar música em fotos do feed; veja como fazer

Veja abaixo a demonstração feita por Adam Mosseri (em inglês):

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake

Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021